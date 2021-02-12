Борьба в тяжелом весе: на что южноуральцы потратили мобильный интернет

Южноуральцы любят бесплатное онлайн-видео, предпочитают смартфоны на Android, не изменяют любимому мессенджеру Whatsapp и присматриваются к TikTok. Такие данные получили эксперты МегаФона, проанализировав, на какие цифровые сервисы и приложения расходовали свой мобильный трафик жители Челябинской области в 2020 году. Для сравнения брались обезличенные данные по объемам трафика в смартфонах, работающих на сети оператора в регионе.

По сравнению с 2019 годом трафик передачи данных в мобильной сети на Южном Урале вырос на 41% и суммарно составил более 42 петабайт. Для сравнения: это более 10 миллионов фильмов в HD-качестве.

Где смотрят

Youtube и «ВКонтакте» стали самыми популярными ресурсами, где челябинцы смотрели онлайн-видео. Каждый третий гигабайт трафика использовался для просмотра роликов на этих сервисах. Такого объема данных, к примеру, хватит, чтобы 16 млн раз посмотреть фильм-новинку «Глубже!» с участием нашего земляка Александра Паля по МегаФон ТВ.

Какие соцсети предпочитают

Впервые в топ-5 соцсетей попал TikTok. Любители развлекательного видео разместили его на почетном четвертом месте. Но лидером рейтинга стал ВКонтакте – на него пришлось 17% интернет-трафика. Пользователи сервиса активно делились фотографиями, смотрели и загружали ролики, слушали любимую музыку и подкасты. Вторую строчку уверенно занял Instagram с показателем почти в два раза меньше. Тройку лидеров замкнули «Одноклассники». А вот крупнейшая соцсеть в мире Facebook оказалась не столь популярна у челябинцев и заняла лишь пятую строчку.

Любимый мессенджер

Жители Южного Урала – абоненты МегаФона, сохраняя российский тренд, предпочитают общаться в WhatsApp. Разговоры в «зеленом» приложении в 2,5 раза превысили показатели Viber. Все мессенджеры из топ-5 совокупно сгенерировали за год около 4,5% трафика в сети.

Какие смартфоны выбирают

Каждый пятый южноуралец выходит в интернет со смартфона Samsung или Huawei, каждый седьмой – Xiaomi, и только каждый десятый – с Apple. Соответственно, самой популярной в Челябинской области операционной системой для смартфонов является Android.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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