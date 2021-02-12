В Челябинской области полицейский «отмазывал» торговца контрафактом от ответственности

В Челябинской области сотрудник полиции подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции УМВД России по Троицку, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2020 году мужчина «способствовал непривлечению родственника к установленной законом ответственности за реализацию немаркированных табачных изделий».

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Южноуралец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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