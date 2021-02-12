Автобус со школьниками попал в аварию под Челябинском

В Сосновском районе автобус, перевозивший школьников, столкнулся с ВАЗом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 12 января, утром рядом с поселком Солнечный в Сосновском районе.
По предварительным данным, школьный автобус ПАЗ не пропустил на перекрестке автомобиль ВАЗ 2107. В момент столкновения в салоне автобуса находились 12 учащихся. Пострадавших среди них нет.
По словам очевидцев, в результате столкновения пострадал легковой автомобиль. С произошедшим разбираются инспекторы ГИБДД.
После аварии прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности при осуществлении школьных перевозок.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 12.02.21
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