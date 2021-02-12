В Миассе маршрутка вылетела с дороги после столкновения с иномаркой. Есть пострадавшие

В Миассе маршрутный микроавтобус попал в аварию на проблемном участке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 12 января, утром на Тургоякском шоссе в Миассе. Сообщение об этом появилось в интернет-сообществе «Свободный Миасс»

Рядом с остановкой «ГРЦ имени Макеева» столкнулись легковой автомобиль Nissan Wingroad и маршрутный микроавтобус. После удара «ГАЗель» вылетела с дороги, врезавшись в сугроб. У микроавтобуса выбиты стекла. На момент столкновения в салоне маршрутного такси находились больше 10 пассажиров.

По информации, распространяемой в соцсетях, пострадали пять человек.

Это не первая авария на данном участке. Сами горожане винят в произошедшем дорожников: из-за неудовлетворительной уборки на магистрали образовалась глубокая колея. Хотя другие южноуральцы не снимают ответственности и с самих водителей, преодолевающих участок, как правило, на слишком высокой для состояния дороги скорости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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