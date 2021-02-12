В Челябинской области от ковида скончались еще 10 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 262 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 14 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 48 тысяч 454 зараженных. 1 тысяча 877 из них умерли (непосредственно от инфекции – 891).
Челябинск, Февраль, Ольга Арсентьева
Челябинск, Февраль. Другие новости 12.02.21
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