В Челябинске приставы повторно взыскивают уже уплаченный штраф

Судебные приставы начали принудительное взыскание с жительницы Челябинска уже оплаченного штрафа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в щекотливой ситуации оказалась активистка из Челябинска Инна Пономарева. Об этом женщина рассказала в социальных сетях.

По словам горожанки, 15 августа прошлого года ее доставили в отдел полиции «Советский» для составления протокола об административном правонарушении. 28 августа судья Советского райсуда приговорил челябинку к уплате 5 тысяч рублей штрафа.

Женщина пыталась оспорить это решение в Челябинском областном суде, но 28 октября суд оставил постановление районной инстанции без изменений. В итоге, 17 декабря (на 60-й день после вступления решения в законную силу) челябинка полностью оплатила штраф через портал «Госуслуги».

«Казалось бы, конец истории? Нет. 5 февраля 2021 вечером я получаю сообщение, что с моей карты удержаны 1 тысяча 788 рублей 63 копейки в счет оплаты штрафа, взысканы 10 рублей со счета, остаток долга 3 тысячи 201 рубль 37 копеек, – рассказала активистка. – Счета мои арестованы. Причина ареста и списания средств – штраф как вид наказания по делам об административном правонарушении. Судебный пристав, не предприняв попытки связаться со мной, поторопилась возбудить исполнительное производство».

«Новый День» попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию пресс-службу УФССП по Челябинской области. «Первое, что должен сделать гражданин после уплаты штрафа, – известить об этом суд, вынесший соответствующее постановление, – пояснили в ведомстве. – Если этого не было сделано, суд передает материалы для возбуждения исполнительного производства. В свою очередь, судебный пристав направляет уведомление о начале исполнительного производства по адресу регистрации фигуранта». При этом уведомление считается свершившимся вне зависимости от того, получит ли его ответчик. Например, человек может быть прописан в одном месте, а жить в другом. И если он не забирает корреспонденцию с места прописки, то будет просто не в курсе исполнительного производства. Но принудительное взыскание приставы все равно начнут.

«Действительно, необходимо уведомить суд об уплате штрафа. Этого требует закон, – прокомментировал ситуацию юрист Василий Московец. – И, как правило, предупреждение о необходимости предоставить в суд квитанцию об оплате содержится в конце судебного постановления. Потому что судьи не имеют прямого доступа к базе федерального казначейства и не могут проконтролировать исполнение решения. Но в данном случае хорошо, что оплата проходила через «Госуслуги». Это значит, что факт уплаты штрафа имеет 100-процентные доказательства. И вернуть повторно взысканные деньги не составит труда».

Челябинск, Виктор Елисеев

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