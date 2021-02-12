В Катав-Ивановске из-за коммунальной аварии неделю топит приют для бездомных животных

Зоозащитники обвинили коммунальщиков и власти Катав-Ивановска в потопе у приюта для бездомных животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Катав-Ивановске шестой день не могут устранить коммунальную аварию. Об этом местные зоозащитники рассказали в социальных сетях.

«Вот так работают коммунальные службы Катав-Ивановска. Вот так проявляют заботу о населении городские власти, – написали южноуральцы. – 6-й день, тонны воды, текут из городского колодца, заливая приют бездомных животных. Водоканал и Теплоэнерго не реагируют. У них есть дела поважнее».

По словам зоозащитников, их обращения в водоканал, «Теплоэнерго», диспетчерскую службу администрации муниципалитета, к депутату просто игнорируются.

«Вызывали полицию, обратились к первому заместителю главы района Рудакову. Рудаков приезжал, увидел все своими глазами. Вода течет..."

По словам катав-ивановцев, толщина льда, образовавшегося из-за потопа, уже превысила 40 сантиметров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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