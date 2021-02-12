«Парьтесь сами»: мэрия Челябинска решила свалить обеспечение доступной среды на самих инвалидов (ВИДЕО)

Чиновники предложили решение проблемы доступной среды для маломобильных челябинцев. Горожане заботу не оценили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска «дрогнула» под напором общественников и СМИ, вот уже несколько месяцев освещающих затянувшуюся историю судебных разбирательств, в ходе которых маломобильные горожане и прокуратура пытаются заставить чиновников обеспечить инвалидам-колясочникам возможность самостоятельно выходить из квартир.

Напомним, ранее администрация города предпочитала вместо исполнения решений судов оспаривать их в вышестоящих инстанциях, тратя на это бюджетные средства. Но теперь чиновники нашли новую методу борьбы с маломобильными челябинцами. Опробовать ее решили на Сергее Стыцине – челябинце, направившем в декабре прошлого года видеообращение на «прямую линию» президента России Владимира Путина, в котором и рассказал о категорическом нежелании городских чиновников идти навстречу инвалидам-колясочникам, невзирая на позицию прокуратуры и решения судов. При этом решения в пользу Сергея были приняты еще в 2016-2017 годах.

На днях к челябинцу прибыли представители городской администрации, чтобы исполнить, по их мнению, решение суда. Назойливому горожанину в качестве подспорья для входа-выхода из подъезда многоэтажки предложили... ступенькоход. Городские власти готовы были передать чудо-аппарат колясочнику в безвозмедное пользование.

Правда, выяснилось, что ступенькоход (он же лестницеход или лестничный подъемник) нуждается в наличии оператора: самостоятельно инвалид воспользоваться им не в состоянии. При этом на все вопросы: как же насчет безбарьерной среды и возможности маломобильных граждан передвигаться по Челябинску без посторонней помощи, чиновница, коей было поручено «осчастливить» горожанина заявила: «В судебном акте не указано – с чьей-то помощью или без чьей-то помощи. У нас один из способов обеспечения доступности – ступенькоход».

Весьма странными оказались и рекомендации по хранению и использованию аппарата. «Предполагается, что вы сами определяете место, где его хранить. И человека, который будет вам помогать спускаться-подниматься, вы его сами определяете», – заявила представитель мэрии и посоветовала, выходя из дома, брать громоздкую конструкцию с собой.

Получается, что исполнение решения суда, обязывающего мэрию обеспечить инвалидов доступной средой, чиновники решили свалить на самих истцов-инвалидов.

Детали использования аппарата кратенько изложил присутствовавший на «торжественном» мероприятии технический специалист. «Данный аппарат предусматривает присутствие постороннего лица, которое поможет вам воспользоваться ступенькоходом. В принципе, это несложно», – рассказал мужчина. Правда, в процессе испытания выяснилось, что женщина управлять машиной не в силах (и не хватает именно физической силы). И после некоторого замешательства продемонстрировать работу техники взялся все-таки тот самый технический специалист – людям со стороны так и не удалось разобраться в нюансах работы простейшего агрегата. Причем в ходе демонстрации выяснилось, что на определенных этапах использования аппарата оператору приходится применять весьма серьезные физические усилия.

Финальным же аккордом стало то, что ступенькоход с инвалидной коляской попросту застрял в лестничном пролете.

Вот так мэрия Челябинска решила проблемы колясочников

Впрочем, это ничуть не смутило чиновников. Получив от Сергея Стыцина отказ принять ступенькоход, делегация преспокойненько направилась по следующему адресу. Впрочем, там их тоже ждала неудача.

Между тем, по данным сайта госзакупок, в 2021-2023 годах мэрия Челябинска намерена приобрести лестничные подъемники на сумму 11 миллионов 670 тысяч рублей (согласно открытым данным, один такой аппарат стоит 177-199 тысяч рублей). А уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко на основании этих планов отказалась предпринимать какие-либо меры для защиты права инвалидов на доступную среду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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