В Челябинской области начало расти число школьников, зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено 260 новых случаев коронавируса, в том числе у 6 школьников ( накануне сообщалось о 5 заразившихся учениках).

Региональный минздрав сообщает о смерти 12 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 48 тысяч 714 зараженных. 1 тысяча 889 из них умерли (непосредственно от инфекции – 899).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.02.21

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