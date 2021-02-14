В Челябинском областном перинатальном центре обнаружили мертвого младенца

В Челябинском областном перинатальном центре умер новорожденный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 12 февраля. Ребенка обнаружили утром без признаков жизни. В региональном минздраве подробности происшествия и причины смерти не сообщают. Ведомство ограничилось следующим комментарием:

«Произошедшее в областном перинатальном центре – случай исключительный. Это одно из лучших медицинских учреждений региона. В сутки здесь принимают до 25 родов.

Нередки сложные случаи – преждевременные роды, осложнения беременности. И медперсонал с ними успешно справляется, ведь здесь трудятся акушеры-гинекологи и неонатологи высочайшей квалификации с огромным опытом.

Сейчас очень важно установить причину смерти малыша. Насколько известно, сами роды прошли успешно и без осложнений. Следствию сейчас предстоит разобраться в случившемся, сотрудники учреждения уже оказывают полное содействие».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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