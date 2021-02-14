Южноуральский минздрав сообщил о смерти еще 15 зараженных COVID-19

В Челябинской области за сутки выявлен 261 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 48 тысяч 975 зараженных. 1 тысяча 904 из них умерли (непосредственно от инфекции – 908).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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