Южноуральский минздрав сообщил о смерти еще 15 зараженных COVID-19

В Челябинской области за сутки выявлен 261 новый случай коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 48 тысяч 975 зараженных. 1 тысяча 904 из них умерли (непосредственно от инфекции – 908).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 14.02.21
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