В Челябинске трамвай тащил пассажира по дороге

В Челябинске водить трамвая зажал ногу пассажира дверью и потащил мужчину по дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент, произошедший вечером в пятницу, 12 февраля, на перекрестке улиц Горького и Первой Пятилетки, запечатлела камера видеонаблюдения.

Трамвай подъехал к остановке, посадил пассажиров и уже начал закрывать двери, как из третьей, задней двери, выскочил мужчина Но он не успел убрать вторую ногу со ступеньки вагона, как дверь закрылась и трамвай поехал. Мужчина упал, его потащила за вагоном по дороге. Трамвай довольно быстро остановили прохожие. Что случилось с пассажиром, пока неизвестно.

«Он ушел, к нам не обращался, – цитирует 74юru директора ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрия Усачева. – Водителя сразу сняли с рейса, он молодой, ездил всего седьмой день. Мы его отправили на обучение, будет ездить пока с инструктором».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.02.21

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