Губернатору Текслеру предложили отказаться от привилегий и пожить как все

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру предложили отказаться от привилегий и пожить, как все. С тактим обращением к главе региона выступил урбанист Лев Владов.

«На днях случилось долгожданное – у дома напротив площади Революции освободили арку от долгостроя. Жители добились этого через суд, – рассказал Владов. – Теперь они смогут ходить на остановку, а ржавый серый забор исчезнет. Справа от арки есть табличка «Жилой дом облисполкома», по современному – администрации области.

В какой-то момент истории Челябинска случилось так, что губернаторы начали жить в особняке в центре городского бора – официально особо охраняемой природной территории, главной челябинской ценности. И горожане как-то спокойно свыклись с этим фактом – ведь представители власти в головах людей являются привилегированным слоем, это нормально, когда им можно то, чего другим нельзя. Как же можно быть властью без внешних признаков превосходства типа кортежей или жилья на запретных территориях?

Недавно вице-премьер правительства РФ заявила, что Челябинск – город с самым грязным воздухом в России. И вот мы имеем факт: местный глава региона живет в самом экологичном месте Челябинска в окружении соснового леса наедине с природой. На мой взгляд, звучит не сильно демократично. Мне интересно, а насколько губернатору самому о`кей с этим фактом? Ну, ведь сложно представить себе более яркую демонстрацию своего привилегированного положения. Как можно сближаться с обществом, оставаясь, по сути, так далеко идейно?

Я делаю эту публикацию не с целью осудить. Понятно, что текущий губернатор вступил в должность и наследовал все атрибуты от предыдущего. Но представьте, насколько политически красивый поступок можно совершить, откажись глава региона демонстративно от жизни «во дворце»?

Насколько жизнь в похожих условиях была бы этичнее по отношению к горожанам? Это ведь нагляднее тысячи постов в Инстаграме про «экологические соглашения». Это громче тысячи заявлений «о Челябинске как городе для жизни». Когда люди знают, что глава области ходит по таким же тротуарам, видит ту же картину из окна, дышит тем же воздухом.

Мне кажется, что отказ от привилегий – это один из самых достойных поступков, который может совершить представитель власти. Это стильно, респектабельно и сексуально».

Челябинск, Павел Зварзин

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