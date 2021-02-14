Челябинцы приняли участие во всероссийском флешмобе «Любовь сильнее страха» (ФОТО)

Жители Челябинска приняли участие во всероссийском флешмобе «Любовь сильнее страха».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня вечером одни челябинцы вышли во дворы в различных частях города и включили фонарики на своих телефонах.

Другие зажгли свечи и поставили их на подоконники.

Некоторые горожане подошли к акции творчески.

А кто-то просто вышел во двор вместе с друзьями и соседями.

Фотографии Штаба Навального в Челябинске и telegram-канала «Я выхожу Челябинск»

Челябинск, Павел Зварзин

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