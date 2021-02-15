На Южный Урал возвращаются морозы

На Южном Урале опять меняется погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регионе объявлено штормовое предупреждение: в западных и северных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. В отдельных районах возможны метели, на дорогах гололедица.

Начинается и понижение температуры: сегодня по области ожидается до -12, в горах и низинах – до -15. А уже завтра, 16 февраля, будет на 5 -10 градусов холоднее.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в Челябинскую область еще могут вернуться 30-градусные морозы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.02.21

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