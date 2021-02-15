Промахнулся. В Челябинске коллектор позвонил на горячую линию госучреждения

В Челябинске микрокредитная организация наказана за звонок на горячую линию госоргана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал виновным ООО МКК «Финпром» в совершении административного правонарушения и оштрафовал организацию на 20 тысяч рублей.

Административный протокол в отношении микрокредитной организации был составлен сотрудниками профильного отдела УФССП России по Челябинской области по надзору за организациями, осуществляющими возврат просроченной задолженности. Жалоба по фактам нарушения поступила из госучреждения. Было установлено, что на телефон доверия этого ведомства поступило сообщение от человека, представившегося работником «Удобные деньги», о том, что сотрудник организации не возвращает займ.

В ходе рассмотрения данного обращения специалисты надзорного органа УФССП России по Челябинской области выяснили, что сообщения о долге поступали также на телефоны коллеги и родственников заемщика – только в виде смс, в которых в нарушение закона были указаны лишь наименование МКК, некий телефон и фамилия заемщика.

В ходе проверки представители микрокредитной организации рассказали, что займ в установленный договором срок возвращен не был, договоров, направленных на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Финпром» ни с одной организацией не заключало, и трудовых отношений с человеком, позвонившим на телефон доверия, не имеет.

Специалисты надзорного отдела УФССП России по Челябинской области усмотрели в данной ситуации два нарушения законодательства со стороны ООО «МКК «Финпром». Сообщение о задолженности по месту работы заемщика расценили как распространение персональной информации о человеке неограниченному кругу лиц. Кроме того, в текстовых сообщениях не были в полном объеме указаны сведения о просроченной задолженности.

Суд согласился с позицией региональной службы судебных приставов, признал вину ООО «МКК «Финпром» и назначил организации наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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