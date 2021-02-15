Число инфицированных COVID-19 в Челябинской области превысило 49 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 259 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 12 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 49 тысяч 234 зараженных. 1 тысяча 916 из них умерли (непосредственно от инфекции – 915).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.02.21

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