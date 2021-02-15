Южноуральские мукомолы добрались до Мали

Муку из Челябинской области впервые отправили в Мали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в феврале 2021 года проинспектировано 3 партии предназначенной для экспорта муки из пшеницы твердых сортов для макаронных изделий, произведенной на одном из крупнейших предприятий-переработчиков региона.

После проведения исследований в Челябинской испытательной лаборатории, которые показали, что карантинные вредные объекты в продукции не выявлены, специалисты ведомства оформили фитосанитарные сертификаты на 62,4 тонны продукции.

Челябинская мука впервые была экспортирована в Республику Мали. Различная растительная продукция с территории Челябинской области уже отправлялась в 48 стран мира, в том числе и в два африканских государства – Камерун и Марокко.

Следует отметить, что в самой Челябинской области южноуральские производители муки испытывают серьезное давление со стороны мукомолов из других регионов. Так, значительные объемы продукта завозятся на Южный Урал из Курганской области и Оренбуржья, при этом его стоимость ниже. Кроме того, в торговых сетях мука, произведенная в Челябинской области, существенно дороже, нежели марки из других регионов. А макаронные изделия проигрывают в ценовой гонке аналогичным продуктам соседей. Поэтому продажа продукции на экспорт остается одним из приоритетов для местных производителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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