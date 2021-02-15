В Россию запретили ввоз птицы из Финляндии, Германии и Болгарии

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц стран.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц с 12 февраля 2021 года введены временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии, Германии и Болгарии.

Аналогичный запрет с 12 февраля распространяется в отношении района Уккермарк (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания) Германии. Кроме того, с 8 февраля ограничен импорт таких подконтрольных товаров из Болгарии.

Из этих стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза).

Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.02.21

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