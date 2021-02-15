В Челябинской области заново будут судить замдиректора Ильменского заповедника, одобрившую вырубку на 5 миллионов рублей

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора по делу о незаконной вырубке в Ильменском заповеднике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, судебной коллегией по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции удовлетворено кассационное представление заместителя прокурора области об отмене незаконного судебного решения.

Миасским городским судом 13 июля прошлого года заместитель директора ФГБПУН «Ильменский государственный заповедник» Светлана Филимонова оправдана по обвинению в нарушении режима особо охраняемых территорий и незаконной рубке в заповеднике лесных насаждений с причинением ущерба свыше 5 миллионов рублей.

Ранее сотрудницу учреждения обвинили в том, что, работая заместителем директора заповедника, она подготовила приказ о разрешении рубки деревьев вдоль линии электропередачи на территории Северного участкового лесничества заповедника, и подписала его у директора. После этого сотрудники заповедника вырубили 59 берез, 38 сосен и одну осину.

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор в апелляционной инстанции, но представление государственного обвинителя было отклонено.

Не согласившись с решением суда об отсутствии в действиях осужденной признаков состава преступления, прокуратура области внесла кассационное представление на необоснованное оправдание обвиняемой.

Седьмой кассационный суд согласился с доводами кассационного представления прокуратуры области, незаконные судебные решения отменил, уголовное дело по незаконной вырубке леса в заповеднике направил на новое судебное рассмотрение по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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