В Челябинске трамвай сбил человека на пешеходном переходе (ВИДЕО)

В Челябинске трамвай сбил женщину на пешеходном переходе. Это уже второе ДТП за неделю по вине водителя трамвая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня на перекрестке улицы Дзержинского и Машиностроителей. Трамвай разогнался перед перекрестком и не пропустил женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу.

О состоянии женщины пока не сообщается.

Горожане отмечают, что на данном перекрестке переходе трамваи практически никогда не пропускают пешеходов. И, якобы, на это есть причины: «У трамвая там спецчасть, которую он должен проезжать со скоростью не менее 20 км в час, – поясняет одна из челябинок. – В этом месте идет пересечение проводов трамвай – троллейбус. Для того, чтобы провода не замкнули, отрезается кусок трамвайного провода и ставиться направляющая. И трамвай должен разогнаться и проехать этот участок накатом. Если он остановится, он обесточится и не сможет ехать дальше (может, замечали: ночью в трамвае едешь, и свет тухнет – вот это такие участки). Там должен быть светофор и для пешеходов, но это уже вопрос к ГАИ».

ГИБДД данное происшествие пока не комментирует.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.02.21

Выборы в Госдуму-2021: три сценария для власти. / Сторговались: Олег Колесников пойдет в Госдуму от «Единой России». / В Челябинской области заново будут судить замдиректора Ильменского заповедника, одобрившую вырубку на 5 миллионов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»