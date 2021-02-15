В Челябинске начальник лаборатории аэропорта лишился места за калым. Теперь его ждет суд

Бывшего руководителя лаборатории Челябинского авиапредприятия будут судить за получение коммерческого подкупа в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника электролаборатории Челябинского авиапредприятия. Он обвиняется в получении коммерческого подкупа в крупном размере.

По версии следствия, мужчина с мая 2019 по июнь 2020 года проводил технические испытания электроизделий, в результате которых выдал протоколы испытаний изоляции кабеля коммерческой организации, производившей монтаж системы элекроснабжения аэропорта «Челябинск» в рамках работ по его реконструкции.

При этом официальный договор с подрядной организацией он не заключил, а все полученные деньги положил в свой карман. В итоге Челябинское авиапредприятие не получило деньги за выполненные и подтвержденные бумагами с печатями компании услуги. Сам же челябинец получил более 280 тысяч рублей.

В отношении лица, передавшего денежное вознаграждение, также возбуждено и расследуется уголовное дело.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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