Челябинцы грозят перекрыть дорогу, если власти не решат проблему общественного транспорта

Жители Челябинска угрожают перекрыть дорогу в аэропорт. Пока, правда, в соцсетях, и вряд ли эту угрозу можно считать серьезной, однако поднятая проблема для Челябинска весьма актуальна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о графиках движения общественного транспорта, не удобных ни для пассажиров, ни для водителей. И даже эти графики не соблюдаются.

«Сегодня 15.02.2020 автобус №41 не пришел по расписанию на 7:40.

Стояли дети, студенты, пожилые люди. На улице не май месяц – минус 20. Это не первый раз, когда он не приходит по расписанию. Если ребенок (студент) заболеет, вы ему будете оплачивать больничный? Нет! Так что решайте проблему! Иначе мы будем вынужден подумать о перекрытии дороги на аэропорт!» – написали в группе «Челябинский транспорт» жители поселка «Аэропорт».

Отметим, что следующий автобус по расписанию должен был прийти только через полчаса, так что у ждущих на остановке пассажиров были все шансы получить переохлаждение.

Однако выяснилось, что долго ждать приходится не только автобус №41.

«Могу описать похожую ситуацию: сегодня в 7:00 на остановке Жукова 25 минут простоял ребенок в ожидании трамвая №3! – возмущенно прокомментировала жалобу жителей поселка «Аэропорт» обитательница ЧМЗ. – За время ожидания прошло два 18-х, два 14-х, один 19-ый и один 20-ый. Гуськом ехали друг за другом: 18, 20, 14… Кто так составляет график?!»

«На площади Революции работаю и постоянно наблюдаю картину: трамваи один за одним – 5, 7, 8 – и едут пустые, а вот 3-ку не дождешься никогда. В чем прикол-то?»

«Вчера в период с 22:00 до 22:15 в направлении с вокзала до площади Революции прошли 6 трамваев 16-го маршрута», – делятся наблюдениями горожане.

«Сегодня ехал утром на 15-м. Вагон был почти пустой. Это в 7 утра. Увеличили интервал, и люди перестали ждать его».

Действующие графики движения не устраивают и сотрудников предприятий общественного транспорта:

«Уважаемый главный инженер по графикам и расписанию электротранспорта! К вам обращается простой рядовой кондуктор. Вы наделали графиков с увеличением обеденного времени в 2 раза, при этом забыв, что существуют разные маршруты. О каком пассажиропотоке может идти речь? О какой выручке? Если вы умудрились сделать интервал маршрутов одинакового направления в 2 – 3 минуты. Почему я и мой водитель должны находиться по 10 часов на рабочем месте и при этом возить воздух?»

Впрочем, водители и кондукторы отмечают, что они неоднократно жаловались на неудобные графики движения и писали в дирекцию соответствующие обращения, но никакой реакции не последовало.

Напомним, в текущем году общественный транспорт еще находится в ведении администрации Челябинска.

Челябинск, Софья Артемьева

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