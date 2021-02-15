Жить стало хуже. Южный Урал продолжает снижаться в рейтинге качества жизни

Челябинская область теряет позиции в рейтинге качества жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области падает качество жизни. К такому выводу пришли составители рейтинга регионов России по этому показателю.

Исследование было проведено РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости». Для расчета рейтинга проанализировали 70 показателей 2020 года, объединенных в 11 групп: уровень доходов, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

«Позиции регионов в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования баллов субъектов Федерации по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования баллов показателей, входящих в группу, – сообщили инициаторы исследования. – При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка, другие открытые источники».

На первом месте рейтинга продолжает оставаться Москва с 82,16 балла. Далее следуют Санкт-Петербург (80,63) и Московская область (76,07). Тройка лидеров остается неизменной долгие годы и, по мнению экспертов, вряд ли изменится в ближайшее время.

Кроме того, в первую десятку вошли Татарстан, Белгородчина, Краснодарский край, Ленинградская и Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область.

Челябинская область заняла 25 место рейтинга. Индекс качества жизни в регионе снизился по сравнению с 2019 годом с 52,12 до 51,23 балла, в итоге регион ухудшил свое положение на одну строчку. При этом позиции Южного Урала снижаются с 2014 года, когда регион находился на 13-м месте.

Замыкают рейтинг Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край и Республика Тыва.

Челябинск, Виктор Елисеев

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