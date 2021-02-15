Птицефабрике Андрея Косилова в Свердловской области грозит прокурорская проверка

После массовых увольнений на птицефабрике бывшего южноуральского вице-губернатора на предприятие пожаловался депутат Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за массового исхода сотрудников Среднеуральской птицефабрики (входит в группу «Равис», принадлежащую бывшему замгубернатора Челябинской области Андрею Косилову) предприятием может заинтересоваться прокуратура. В Госдуме потребовали проверить законность сокращений.

«Подозрительно, что порядка тысячи работников написали заявление по собственному желанию, – цитирует 74.ru депутата российского парламента Андрея Альшевских. – Не может быть, что практически 100% работников предприятия в один день решили уволиться. Я думаю, что с ними могли вестись разговоры, переговоры, где-то убеждения. Поэтому я обратился в прокуратуру, чтобы она проверила законность».

Массовые увольнения на птицефабрике «Среднеуральская» начались после того, как на предприятии закрыли линию по производству бройлеров. В компании сокращение производства связывают с отказом в подключении к очистным сооружениям Среднеуральска. По словам генерального директора птицефабрики Максима Максимова, сворачивать производство начали еще в июле 2020 года. При этом сотрудников увольняют по соглашению сторон, выплачивая все положенные по закону компенсации. На сегодня из порядка 800 человек на предприятии осталось 220, и дальше сокращать сотрудников руководство пока не намерено.

Интересно, что жалоб от бывших работников не поступало ни в правительство Свердловской области, ни депутату Альшевских. Но парламентарий уверен, что высвобождение нескольких сотен работников вызовет рост социальной напряженности в Среднеуральске и Верхней Пышме.

Напомним, Среднеуральскую птицефабрику Косилов приобрел в 2016 году. После этого началась череда скандалов, связанных с ее деятельностью. Так, местные жители заявляли о несанкционированных захоронениях птицы после убоя и попадании стоков с птицефабрики в канализацию города. В 2020 году суд вынес решение о закрытии предприятия. При этом собственник заверяет, что на фабрике прошла серьезная модернизация очистных сооружений. Но даже после этого предприятие не смогло получить разрешения на подключение к городским очистным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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