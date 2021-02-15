В Троицке стая бездомных псов напала на детей (ВИДЕО)

В уральском городе полдюжины бездомных собак напали на маленьких детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Троицке. Об этом южноуральцы рассказали в социальных сетях.

«В Челябинской области в Троицке стая собак загнала детей на кирпичный забор, – написали в интернет-сообществе «Челябинск Online». – Страшно не это, а то, что мимо проезжали машины, их видели прохожие, но никто не смог помочь».

Происходящее попало на видео.

Ролик также прикреплен к посту. На нем видно, как автомобиль проезжает мимо подъезда, у которого стоят двое маленьких детей, но его водитель даже не думает вмешаться.

Впрочем, участников сообщества возмутила не только позиция автомобилиста. Многие заметили, что автор видео тоже мог заступиться за малышей вместо того, чтобы снимать все на свой телефон. Чем закончилась эта история, неизвестно.

По словам южноуральцев, в Троицке сложилась крайне напряженная ситуация с бездомными животными. Горожане регулярно жалуются на происходящее в мэрию, но решить проблему не удалось до сих.

Челябинск, Виктор Елисеев

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