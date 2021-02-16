На Южном Урале бизнесмен и глава села украли из бюджета больше 600 тысяч рублей

Южноуральского бизнесмена подозревают в помощи главе села, укравшему из бюджета больше полумиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в пособничестве в присвоении вверенного имущества. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении главы Багарякского сельского поселения Каслинского района, подозреваемого в присвоении вверенного имущества.

По данным следствия, глава сельского поселения в 2018-2019 годах заключал фиктивные договоры с директором коммерческой фирмы на производство грейдирования автомобильных дорог и уборку снега. Зная, что работы не выполнялись, он подписывал акты приема и переводил средства бюджета мнимому подрядчику. Директор предприятия деньги обналичивал и передавал чиновнику. Таким образом из бюджета вывели более 630 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.02.21

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