Сотрудниками больницы Верхнеуральска, где разгорелся конфликт между врачами и руководством, занялась полиция

После возвращения к работе главврача Верхнеуральской районной больницы в учреждение нагрянула полиция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», казалось бы, погашенный после приезда министерской комиссии конфликт в Верхнеуральской районной больнице грозит разгореться с новой силой.

Напомним, 3 февраля все хирурги Верхнеуральской районной больницы подали заявления об увольнении. Причиной стало недовольство главврачом Натальей Кузякиной. Ранее медики пожаловались на главврача в региональный минздрав. Представители ведомства приехали с проверкой, но открыто подтвердить жалобы решились лишь три врача-хирурга. А после отъезда комиссии все трое написали заявления об уходе. Несмотря на то, что в больнице лежали пациенты, нуждающиеся в операции, главврач все заявления подписала.

Минздраву пришлось проводить новую проверку, на время которой главврача перевили в статус исполняющей обязанности. Вчера, 15 февраля, в региональном минздраве заявили, что комиссия не выявила явных нарушений, и главврач вновь приступила к работе.

Причем, как пояснили в министерстве, руководитель извинилась перед подчиненными за грубость в общении. «Касаемо грубости, которую я могла допустить или обидеть кого-то из вас, – я искренне прошу прощения, если «перегнула» и задела чьи-то чувства. Есть требования, есть рабочая, иногда достаточно «горячая» обстановка, но не со зла, не хотела кого-то обидеть», – заявила Кузякина.

Однако, как пишет, ссылаясь на медиков, издание «Знак», уже вечером понедельника в учреждение пришел сотрудник уголовного розыска полиции Верхнеуральского района. У полицейского был с собой список ряда сотрудников больницы. Беседуя с ними, он первым делом интересовался, не они ли написали обращение против Кузякиной в минздрав. Медики опасаются, что визит инициирован самой главврачом и ее юристом.

При этом первый вице-губернатор Ирина Гехт, курирующая медицину Южного Урала, заверила, что никаких материалов региональные чиновники в полицию не направляли.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.21

На Южном Урале бизнесмен и глава села украли из бюджета больше 600 тысяч рублей. / В Троицке стая бездомных псов напала на детей (ВИДЕО). / В УК РФ утвердят понятие «уголовный проступок»: это касается 112 составов преступлений. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»