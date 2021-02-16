В Челябинской области скончались еще 14 больных COVID-19

На Южном Урале вновь выросло суточное число смертей среди больных коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 16 февраля в регионе подтверждено 49 489 случаев заболевания COVID-19 (+ 255 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников нет).

Больных коронавирусом – 6023 человека.

За прошедшие сутки выписаны 644 человека. Всего 41 496 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

️За минувшие сутки умерло 14 человек. От COVID-19 – 8 человек, от других причин – 6 человек.

Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 1 тысяча 930 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 923).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.21

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