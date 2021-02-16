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Вторник, 16 февраля 2021, 11:11 мск

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Прокуратура требует провести капитальный ремонт коллектора, затопившего копейский поселок

Прокуратура потребовала, чтобы власти Копейска провели капитальный ремонт коллектора, затопившего Кадровик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска провело проверку на основании публикаций в средствах массовой информации о разливе содержимого канализационного коллектора в поселке Кадровик.

Установлено, что с 25 января в результате разлива канализационные стоки на протяжении нескольких суток разливались на территории поселка, в непосредственной близости от жилых построек. К 31 января коммунальные службы аварию устранили, провели прочистку участка коллектора длиной более 300 метров. Причиной аварии стал засор из крупногабаритных бытовых отходов, образованный в просвете коллектора.

Также установлено, что участок канализационного коллектора, протяженностью 3 километра находится в критическом состоянии, так как введен в эксплуатацию в 1970-х годах, и имеет степень износа близкую к 100%. Кроме того, в 2019 году он постановлен на учет как бесхозяйный объект, но до сих пор право муниципальной собственности на него не оформлено.

В этой связи прокуратура города обратилась в суд с требованием возложить на мэрию Копейска обязанность оформить право муниципальной собственности на вышеуказанный участок канализационного коллектора, а также провести его капитальный ремонт в срок не позднее 2 лет с момента оформления права муниципальной собственности на участок коллектора.

Также по факту выявленных нарушений прокуратурой города главе Копейска внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства, в том числе ликвидировать последствия разлива.

Челябинск, Виктор Елисеев

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