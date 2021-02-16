Челябинские антимонопольщики обвинили коммерсантов в картельном сговоре

Челябинское УФАС России передало в правоохранительные органы материалы по картелю на аукционах по зданиям сборно-разборного типа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба признала, что ООО «ЭКО Евразия» и ООО «ЛигаСтрой» заключили картельное соглашение.

Заявление о наличии признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ (ограничение конкуренции), направлено в ГУ МВД по Челябинской области.

Общий доход участников соглашения – 65,3 млн рублей.

В ходе разбирательства Челябинское УФАС выяснили, что обе фирмы принимали совместное участие в 5 закупках в 2018 и 2019 годах на поставку зданий сборно-разборного типа. При участии в 4 закупках они использовали модель поведения «единственный победитель» и создавали видимость конкурентной борьбы. При участии в еще одной закупке участники использовали антиконкурентную стратегию поведения «единственный поставщик».

При совместном участии ООО «ЭКО Евразия» и ООО «ЛигаСтрой» в 4 закупках происходило минимальное снижение начальной минимальной цены контракта (0,5-1 %), что обусловлено отсутствием соперничества между компаниями. В еще одной закупке контракт заключен по начальной стоимости.

Компании согласовывали антиконкурентную стратегию поведения, при которой по 2 закупкам в 2019 году ООО «ЛигаСтрой» снижало НМЦК на 0,5 %, ООО «ЭКО Евразия» снижало еще на 0,5 %, после чего ООО «ЛигаСтрой» не подавало ценовых предложений и контракт заключался с ООО «ЭКО Евразия».

В одной из закупок 2019 года ООО «ЛигаСтрой» не подавало ценовых предложений, в результате чего контракт заключен с ООО «ЭКО Евразия».

Во второй части заявки на участие еще в одной закупке ООО «ЛигаСтрой» допущена ошибка при указании наличия конфликта интересов с заказчиком. В результате чего контракт заключен с ООО «ЭКО Евразия».

Заявки на участие в закупках подготавливались одним лицом – индивидуальным предпринимателем. Совпадают свойства файлов первых частей заявок (автор boss, дата и время изменения файлов) по 3 закупкам в 2019 году. Общества имеют единую инфраструктуру (бухгалтера, один из сотрудников на момент проведения рассматриваемых закупок являлся сотрудником ООО «ЭКО Евразия» и ООО «ЛигаСтрой». Кроме того, ООО «ЛигаСтрой» предоставило беспроцентный займ ООО «ЭКО Евразия» в размере обеспечения заявки при участии в закупке 2018 года.

Также антимонопольщики пришли к выводу об аффилированности между ответчиками.

Возбуждение дел об административных правонарушениях запланировано на март 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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