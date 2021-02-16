Южноуральские чиновники отправили многодетную семью жить в лесу

Власти Кусинского района выделили многодетной семье полагающийся ей земельный участок в лесу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кусинского района провело проверку по обращению местного жителя. Мужчина рассказал, что выделенный властями его семье участок непригоден для индивидуального жилищного строительства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что на основании распоряжения главы Кусы в 2017 году многодетной семье южноуральца был предоставлен земельный участок из категории земель населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Однако проверка показала, что полученная семьей территория расположена на землях лесного фонда, что подтверждается выпиской из государственного лесного реестра, предоставленной ГУ лесами по Челябинской области.

«Администрацией Кусинского городского поселения земельный участок предоставлен в нарушение земельного законодательства, поскольку размещение объектов недвижимости на нем невозможно. Кроме того, образованный земельный участок пересекает границы территориальных зон, лесопарков, что недопустимо», – констатировали в надзорном ведомстве.

В защиту прав многодетной семьи прокурор обратился в суд с требованиями отменить распоряжение администрации города, аннулировать запись о государственной регистрации права собственности на земельный участок и обязать власти Кусинского района предоставить семье другой земельный участок.

Кусинским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.21

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