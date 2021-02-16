Челябинка Ольга Фаткулина завоевала бронзу чемпионата мира по конькобежному спорту

Южноуральская конькобежка стала бронзовым призером чемпионата мира по конькобежному спорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Херенвене (Нидерланды) завершился чемпионат мира по скоростном бегу на коньках. Южноуральская спортсменка Ольга Фаткулина стала бронзовым призером на дистанции 500 метров, показав результат 37,45 секунды. И это несмотря на то, что Ольга выступала с незалеченной травмой.

Воспитанница челябинской СШОР им. Лидии Скобликовой подтвердила, что является одной из сильнейших конькобежек мира на спринтерских дистанциях. Золото завоевала еще одна россиянка Ангелина Голикова, серебро у немки Фемке Кок.

«Судя потому, что было месяц назад, я довольна этой бронзой, – рассказала Ольга Фаткулина пресс-службе Союза конькобежцев России. – Я болела – не знаю, коронавирусом или чем, положительных тестов не было. Потом получила надрыв мышцы, она до сих пор болит. Не могу из-за этого делать резких движений. На этот чемпионат мира выходила как на тренировочные старты – будто на сборах стартуем. Я просто пробежала 500 метров как могу. Приятно уехать с медалью, что мой труд вознагражден. Это вдохновляет».

Успешно выступили на чемпионате мира и российские спортсмены. В общей сложности они завоевали 11 медалей. Золото выиграла Ангелина Голикова на дистанции 500 м. Серебро завоевали Павел Кулижников (500 м) и Наталья Воронина (5000 м). Бронза на счету Ольги Фаткулиной (500 м), Елизаветы Голубевой (1000 м), Евгении Лаленковой (1500 м), Сергея Трофимова (5000 м), Александра Румянцева (10 000 м). Также бронзовые медали наши спортсмены (Сергей Трофимов, Данила Семериков, Руслан Захаров / Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева) завоевали в командных гонках.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), которое исключает выступление российских спортсменов под гимном и флагом своей страны на чемпионатах мира, в Херенвене они стартовали под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (RSU).

Челябинск, Виктор Елисеев

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