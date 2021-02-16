Челябинец с маленьким сыном 40 минут просидели в застрявшем лифте

В Челябинске мужчина с трехлетним ребенком 40 минут ждали, когда их освободят из сломавшегося лифта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 10 февраля в многоэтажном доме по адресу улица Болейко, 5.

Устройство сломалось, когда в кабине находились мужчина с трехлетним сыном. Челябинец позвонил диспетчеру по указанному в лифте номеру. Девушка сообщила, что вызов направила мастеру, но предупредила: ждать придется около получаса. Горожанин не поверил своим ушам: устройство ломалось и раньше, но ждать мастера приходилось не больше 10 минут. Однако сотрудник обслуживающей организации, действительно, прибыл лишь через 40 минут.

Челябинцы рассказывают, что время ожидания аварийщиков увеличилось после того, как обслуживать лифтовое хозяйство стала компания из другого города. Теперь звонок поступает в колл-центр, расположенный в Нижнем Новгороде, и только потом заявку направляют региональному оператору в Челябинске. При этом численность сотрудников городе невелика. Как рассказал освобожденному челябинцу мастер, 500 кабин обслуживает всего одна бригада. «Лифты часто ломаются, потому что в основном они очень старые, – цитирует издание «Царьград» сотрудника компании. – Мы физически не успеваем быстро вытащить всех, кто застрял».

Родители трехлетнего ребенка опасаются, что мальчик мог получить психологическую травму от 40-минутного заточения в лифте. Следующей ночью он проснулся в слезах с криком: «Мама, пойдем на лестницу, мама, пойдем домой».

Челябинцы даже намеревались подать в суд на обслуживающую организацию. Но юрист объяснил им, что доказать факт психологической травмы проблематично. И даже если это удастся сделать, достаточно сложно будет выяснить ее причину, так как ребенок слишком мал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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