В Челябинске часть автомагистрали начала уходить под землю

На северо-западе Челябинска провалилась часть дорожного полотна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, в связи с просадкой проезжей части в районе поселка Благодатово по улице Университетская набережная ограничено движение по одной полосе в сторону северо-запада.

ГИБДД УМВД по городу Челябинску уведомлено. Ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.21

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