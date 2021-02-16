Колонии и южноуральские муниципалитеты тормозят антимонопольное расследование по строительным подрядам на полмиллиарда рублей

Южноуральские чиновники и учреждения ГУФСИН скрывают от ФАС подробности своих хозяйственных взаимоотношений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», колонии и муниципалитеты не спешат высылать запрошенные Челябинским УФАС документы. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинское Яблоко», обратившим внимание ведомства на странные взаимоотношения пенитенциарных учреждений и чиновников ряда муниципалитетов.

Напомним, об этой проблеме общественники заявили осенью минувшего года. Тогда в антимонопольную службу поступило обращение о нарушениях антимонопольного законодательства при заключении муниципальными заказчиками Челябинской области контрактов с региональным ГУФСИН России. Речь идет о 65 контрактах с 2017 года по 2020 год на выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту на общую сумму 494 млн рублей. В списке заказчиков власти Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Верхнеуральска, Верхнего Уфалея, а также Сосновского, Еманжелинского, Агаповского и Чебаркульского районов.

Авторы жалобы сообщали, что для исполнения этих контрактов привлекались третьи лица. По мнению челябинцев, действия заказчика по заключению контрактов с единственным поставщиком могут указывать на умышленное ограничение конкуренции путем «обхода» конкурентных процедур. При этом заключение таких договоров непосредственно с учреждениями уголовно-исполнительной системы не обеспечивает экономическую эффективность или оперативное выполнение работ.

Сами антимонопольщики считают, что закон о контрактной системе допускает заключение контрактов с предприятием уголовно-исполнительной системы как с единственным поставщиком. Однако это положение направлено на заключение контрактов в целях выполнения определенных работ для обеспечения занятости осужденных и эффективности использования бюджетных средств. По мнению ведомства, выполнение каких-либо работ в рамках контрактов с предприятиями ФСИН по субподряду идет вразрез с принципами законодательства о контрактной системе.

В ноябре 2020 года Челябинское УФАС России начало сбор информации. Однако, это не вызвало энтузиазма в муниципалитетах и уголовно-исправительных учреждениях. Например, ГУФСИН по Челябинской области и администрация Челябинска не торопятся предоставлять свою переписку.

«Челябинское УФАС усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства при заключении подрядных контрактов без торгов между колониями и муниципалитетами, однако из-за неполучения запрашиваемых документов, принять дело в производство сейчас не может и продолжает работу по сбору информации», – пишут авторы канала.

Кроме того, копия обращения направлена в управление экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД для принятия мер реагирования в пределах компетенции.

Также в Челябинском УФАС сообщают, что в дальнейшем по материалам дела будут составлены протоколы об административных правонарушениях за несоблюдение законодательства о контрактной системе при принятии решений о заключении контрактов без торгов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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