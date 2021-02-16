Депутаты Кунашакского района неожиданно отказали в поддержке проекту, который продавливали власти

Кунашакские депутаты отказались от спора с прокуратурой по поводу пересмотра сельского генплана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кунашакское районное собрание удовлетворило протест прокурора, оспорившего утверждение генерального плана Куяшского сельского поселения. За это решение проголосовали 15 из 16 депутатов.

Напомним, осенью прошлого года началось противостояние между жителями и властями района по поводу строительства технопарка промышленного хранения и рециклинга сырья, содержащего полезные ископаемые. Компания «Геософт» из Екатеринбурга попыталась провести публичные слушания по обсуждению подготовки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта в районе деревни Татарская Караболка.

При этом ни инициаторы строительства, ни районные власти так толком и не объяснили, что за предприятие появится в муниципалитете. Неизвестность быстро породила слухи, а тот факт, что технопарк должен был появиться недалеко от южноуральских запреток, заставил жителей опасаться, что новый полигон будут использовать для захоронения ядерных отходов.

Между тем, еще до публичных слушаний власти согласовали выделение екатеринбуржцам земельного участка. Но прокуратура опротестовала это решение.

Интересно, что еще полторы недели назад власти муниципалитета готовились к сопротивлению прокуратуре в этом вопросе. Начальник организационно-правового отдела муниципального парламента подготовил юридическое заключение, из которого следовало, что требование прокуратуры связано с необходимостью согласования размещения предприятия для переработки и складирования промышленных отходов с различными органами, чего сделано не было. В пику этому, в документе отмечалось, что в опротестованном решении говорится лишь о смене статуса земельного участка, а не о конкретном инвестиционном проекте. Исходя из этого, депутаты могли отклонить протест прокурора.

Что заставило парламентариев согласиться с требованием прокуратуры, не могут пока сказать даже противники строительства технопарка. Еще больше удивляет жителей района, что исполнительная власть района даже не пыталась переубедить парламентариев. Более того, даже подконтрольные администрации депутаты проголосовали за удовлетворение протеста.

Однако, южноуральцы не исключают, что это лишь временное отступление чиновников и бизнесменов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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