У «России» снова сложности: челябинцы уже пять часов ждут вылета в Москву

Вылет рейса «Челябинск – Москва» задержали на 5 часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше чем на пять часов задерживается вылет рейса авиакомпании «Победа» из Челябинска в Москву. Об этом свидетельствует онлайн-табло челябинского аэропорта.

По данным онлайн-табло, самолет прилетел из Москвы более чем с часовой задержкой – в 05:35 вместо 04:20. Обратный рейс должен был вылететь в 06:45. Однако сейчас расчетное время вылета 12:10. При этом посадка на борт уже завершена.

Напомним, с 13 января этого года рейсы из Москвы в Челябинск и Магнитогорск и обратно вместо «Аэрофлота» организует авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». Все они будут выполняются на самолетах Superjet 100.

Но дебют перевозчика оказался весьма неоднозначным. Уже в первый день начались задержки с вылетами рейсов «Челябинск – Москва». Последний инцидент произошел 15 февраля. Тогда борт, следовавший по маршруту «Москва – Челябинск» совершил вынужденную посадку в аэропорту отбытия из-за того, что не сработала индикация уборки шасси. Перед этим самолет около получаса кружил над аэропортом, вырабатывая топливо.

Челябинск, Виктор Елисеев

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