Челябинец пострадал в аварии с участием маршрутки

В Челябинске столкнулись маршрутное такси и легковушка.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 16 февраля, в 06:40 рядом с домом №10 по улице Черкасская.

Водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2115, совершил столкновение с остановившимся впереди микроавтобусом ГАЗ (маршрут №47). В результате ДТП 62-летний водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Челябинска зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека пострадали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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