В Челябинской области за сутки выявлено 249 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 249 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 49 тысяч 738 зараженных. 1 тысяча 926 из них умерли (непосредственно от инфекции – 921).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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