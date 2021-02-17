Прокуратура требует возбудить уголовное дело после ремонта оперного театра в Челябинске

Прокуратура обвинила подрядчика реконструкции оперного театра в Челябинске в хищении 16 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, региональное надзорное ведомство совместно с областным ГУ МВД на основании материалов Главного контрольного управления региона провели проверку исполнения законодательства при реставрации здания объекта культурного наследия регионального значения – Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки.

Ремонтные работы проводились в ходе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Установлено, что при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец театра подрядчик использовал более дешевый материал, не предусмотренный условиями контракта, в результате чего бюджету региона причинен имущественный ущерб в размере более 16 миллионов рублей.

В действиях подрядной организации установлены признаки мошенничества в особо крупном размере, сообщили представители прокуратуры. Материалы прокурорской проверки направлены в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, осуществлявших работы.

Это уже не первый скандал после реконструкции объектов культурного наследия Челябинска. Так, неделю назад было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия после сорванной реконструкции фасада Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Работы по контракту стоимостью 18,4 миллиона рублей проводились в 2019-2020 годах. Там также использовался более дешевый материал. Кроме того, была нарушена технология.

Интересно, что работы в обоих случаях выполняла одна и та же компания – ООО «Евразия Плюс». Эта же фирма проводила реконструкцию памятника Ленину на площади Революции в 2017 году. Тогда тоже все закончилось скандалом и уголовным делом в отношении руководителя муниципального учреждения, заключившего контракт.

Теперь наблюдатели делают вывод, что зашаталось кресло под министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехтиным, так как и Публичная библиотека, и оперный театр находятся в его ведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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