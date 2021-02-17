Челябинцы пожаловались на меню с гнильцой в детском саду

Воспитанников детского сада в Челябинске кормят овощами и фруктами с плесенью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в детском саду №10, расположенном в Ленинском районе Челябинска, еду для воспитанников готовят из испорченных продуктов. Об этом родители маленьких челябинцев рассказали в социальных сетях.

«К кому можно обратиться насчет плохого питания в детском саду? – написала мать одного из воспитанников в интернет-сообществе «Наш Челябинск». – Компот варят из гнилых яблок, свекольный салат из гнилой и плесенью покрытой свеклы, а за мясо так вообще молчу. На претензию повара не обратили внимания, а просто сказали: мойте и варите. Повар сказала, что это можно списать, ей ответили, что нет, нельзя. Я считаю, что туда надо ехать и разбираться. Сад номер 10 по улице Гагарина 4а. Вот как можно такое варить детям?".

На фото, приложенных к сообщению, запечатлены покрытые плесенью свекла и гнилые яблоки.

Родители воспитанников просят организовать проверку работы столовой учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.02.21

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