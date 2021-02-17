Челябинская область за год потеряла почти 14 тысяч предприятий

В Челябинской области за 2020 год участников хозяйственной деятельности сократилось почти на 14 тысяч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедший год число ведущих хозяйственную деятельность на территории Южного Урала организаций сократилось с 80 тысяч 405 до 75 тысяч 723 (на 5,8%). Индивидуальных предпринимателей в регионе осталось 86 тысяч 203 против 95 тысяч 616 на начало 2020 года (минус 9,8%). Таковы данные статистического регистра хозяйствующих субъектов Челябинскстата.

Таким образом, число хозсубъектов в регионе за год сократилось почти на 14 тысяч.

Сокращение хозяйствующих организаций продолжается с 2017 года. За четыре года их число в регионе сократилось с 113,8 тысячи до 80,4. Снижение числа ИП фиксируется второй год подряд.

При этом статистические показатели свидетельствуют об углубляющемся экономическом кризисе. Так, реальные денежные доходы южноуральцев в третьем квартале 2020 года сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,5%. Даже продолжающиеся федеральные «ковидные» выплаты не смогли остановить падения, и в июле-сентябре 2020 года южноуральцы получили лишь 98,4% от уровня реальных денежных доходов предыдущего квартала.

Между тем, цены на продовольственные товары выросли за год на 7%, на непродовольственные – на 4,3%, на услуги – на 1,9%. На фоне падающих доходов южноуральцев цены продолжат расти. Об этом свидетельствует рост стоимости продукции южноуральских предприятий в 2020 году.

Так, индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2020 составил 109,4% к уровню декабря 2019 года. Сельхозпроизводители подняли стоимость своих товаров выросла за год на 4,5%. Грузоперевозки подорожали на 3,3%. Учитывая начавшийся рост цен на топливо, маховик инфляции будет раскачиваться дальше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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