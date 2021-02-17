Перевозчики заявили о повышении цен еще на четырех маршрутах в Челябинске

Челябинские маршрутчики продолжают марафон по повышению стоимости проезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта Челябинска, ведомство получило уведомление от компании перевозчиков (ООО «Трейд-Авто», ООО «Аль-Транс», ООО «Урал-Дом») об увеличении стоимости проезда с 20 марта с 25 рублей до 28 рублей по муниципальным маршрутам:

№62 «Автоцентр – Мехколонна»;

№24 «Приборостроительная – Сад «Мичуринец»;

№66 «Училище – Станция Шершни»;

№85 «Поселок Новосинеглазово – Мамина».

Напомним, тарифы на проезд в маршрутках Челябинска начали повышать 1 марта этого года.

На данный момент до 28 рублей стоимость проезда повышена на маршрутах №10 «ЧМК – ЮУрГУ», №12 «Профессора Благих – ЧТЗ», №17 «Поселок АМЗ – Профессора Благих», №22 «Александра Шмакова – Училище», №39 «ЧТЗ – Чичерина», №46 «Чистопольская – Теплотехнический институт», №53 «Кардиоцентр – поселок Новосинеглазово», №58 «ЧВВАКУШ – Чистопольская», №72 «ЧМК – Железнодорожный вокзал», №75 «Поселок Фатеевка – Бейвеля», №78 «Академика Королева – Мамина», №86 «Мехколонна – поселок Шершни», №92 «Поселок Сухомесово – ЧМК», №104 «Поселок АМЗ – Бейвеля», №112 «Приборостроителей – ЮУрГУ».

На маршруте №3 «Завод «Станкомаш» – ЧВВАКУШ» за поездку придется отдать 28 рублей 10 копеек, №32 «Солнечный берег – Мамина» – 28 рублей 50 копеек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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