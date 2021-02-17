Птицефабрику экс-замгубернатора Челябинской области поймали на экологических нарушениях

На птицефабрике «Равис» нашли множество нарушений природоохранного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сотрудники природоохранной прокуратурой совместно со специалистами региональных управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора провели проверку исполнения природоохранного законодательства ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» (принадлежит бывшему первому замгубернатора Андрею Косилову) в связи с публикациями в СМИ жалоб южноуральцев на запах куриного помета.

В ходе проверки установлено, что птицефабрика действует на площадках в поселках Рощино, Бутаки, Новобатурино и Песчаное.

При этом в нарушение требований законодательства об охране окружающей среды производственный контроль в период НМУ выполняется не в полном объеме, не соблюдается план-график контроля нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ, на границе санитарно-защитной зоны и территории ближайшей застройки площадок предприятия: в 2020 году не проведены замеры аккредитованной лабораторией на 26 источниках выбросов.

Кроме того, предприятием нарушаются требования правил эксплуатации установок очистки газа: проверки показателей работы установок проведены 1 раз в год при предъявляемых законом требованиях – не реже двух раз в год.

Птицефабрика не обеспечивает полноту, непрерывность и достоверность учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных или полученных, а также размещенных в 2020 году отходов.

Окончательные размеры санитарно-защитных зон Еткульского, Шершневского и Песчаного отделений не установлены.

При размещении для компостирования смеси куриного помета и свиного навоза на земельных участках в Сосновском, Еткульском и Троицком районах нарушается почвенный покров, что приводит к захламлению земельных участков отходами производства.

Удобрения, изготавливаемые на основе смеси навоза и помета, до сих пор не внесены в каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

По указанным фактам природоохранным прокурором в отношении юридического лица и должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, руководителю птицефабрики внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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