В Магнитогорске высокопоставленный сотрудник полиции попалась на взятке

В Челябинской области сотрудник полиции и директор юридической компании подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника структурного подразделения одного из районных отделов полиции Магнитогорска, подозреваемой в получении взятки. Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя юридической компании, подозреваемого в даче взятки.

По данным следствия, в 2020 году сотрудник полиции получила от юриста взятку в 70 тысяч рублей. За это она обещала не проводить проверки соблюдения требований миграционного законодательства иностранцами, которым тот оказывал юридические услуги по оформлению документов для пребывания на территории Российской Федерации.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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