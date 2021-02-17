Южноуральцы выбрали десять символов региона. Достопримечательности Челябинска в список не попали

В Челябинской области закончился конкурс «Символы Южного Урала».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стали известны итоги голосования в финале конкурса «Символы Южного Урала».

«Конкурс «Символы Южного Урала» призван поддержать интерес к родному региону у жителей области и ее гостей, соотечественников и иностранцев», – рассказали о цели мероприятия в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, на первом этапе, прошедшем в декабре прошлого года, путем голосования на портале «Активный житель 74» были выбраны главные символы каждого из городов и районов Челябинской области. Всего в 43 голосованиях конкурса приняло участие свыше 49 тысяч южноуральцев. Во втором туре выбрали десятку символов. Всего свое мнение высказали больше 50 тысяч жителей региона.

Лидером голосования стал национальный парк «Таганай», набравший 12,82% голосов. Второе место занял нацпарк «Зюраткуль» (10,57%). Третьим южноуральцы выбрали монумент «Тыл – фронту» в Магнитогорске (9,9%).

Далее расположились озеро Тургояк (Миасс, 9,89%), музей-заповедник «Аркаим» (9,29%), каслинское литье (7,81%), Аракульские шиханы (Верхний Уфалей, 6,16%), озеро Увильды (5,52%), Карагайский бор (3,49%) и Шемахинское карстовое поле в Нязепетровском районе (2,79%).

Интересно, что ни одна достопримечательность Челябинска в символическую десятку не попала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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