На Южном Урале отмечен рост заболеваемости ОРВИ: за неделю зафиксировано 27 тысяч 407 случаев, что на 3% выше показателей предыдущей семидневки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 16%. При этом среди взрослых эпидпорог превышен на 9%. Наблюдается рост заболеваемости среди детей дошкольного возраста.

В общей структуре ОРВИ до сих пор не зарегистрировано ни одного случая гриппа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.02.21

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