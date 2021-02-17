В Магнитогорске огласили приговор военкому-взяточнику

Бывшего военного комиссара Магнитогорска приговорили к условному сроку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 февраля, Правобережный районный суд Магнитогорска признал бывшего военного комиссара города виновным в получении взятки, злоупотреблению должностными полномочиями, получении взятки в крупном размере и покушении на получение взятки.

Напомним, мужчину задержали в октябре 2019 года. В ходе следствия установили больше десятка эпизодов взяточничества и злоупотреблений. Среди воспользовавшихся «услугами» военкома для уклонения от службы в армии оказались, в том числе, несколько хоккеистов магнитогорского клуба.

В итоге южноуральца приговорили к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, он лишен права в течение 5 лет занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления и обязан выплатить в доход государства средства, полученные в качестве взяток – более 1,5 миллионов рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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