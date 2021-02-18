Жители Челябинска вынуждены платить за обогрев улицы

В Челябинске некоторые сети не ремонтируются годами, а горожане платят за обогрев улицы и не могут добиться реакции ни от коммунальщиков, ни от властей.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении ОНФ, трубы на улице Российской возле домов № 18, 19, 19в и 21 простояли без теплоизоляции более 7 лет, несмотря на то, что местные жители постоянно жаловались на перебои с отоплением и слабую подачу тепла. Только с начала 2021 года зафиксировано не менее трех внеплановых отключений отопления.Проблемой занялись только после вмешательства общественников.

Подобная ситуация отмечена в доме №44а на улице Энгельса: жильцы возмущены тем, что, несмотря на колоссальные теплопотери из-за отсутствия изоляции, суммы в квитанциях за отопление только растут.

«В реестре еще числится с десяток адресов, где аналогичные проблемы до сих пор не решены, – сообщили в ОНФ. – Мы напоминаем ответственным лицам, что ненадлежащее содержание сетей приводит к снижению энергоэффективности, но заставлять расплачиваться за это жителей по повышенной стоимости недопустимо. Обеспечение надлежащего состояния эксплуатируемых объектов – это прямая обязанность их собственников».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.02.21

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